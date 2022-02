Per vandaag is het aanbod van FilmBox Arthouse beschikbaar via streamingdienst Prime Video van Amazon. Het aanbod kan worden toegevoegd middels een extra abonnement op een Prime Video Channel. Filmbox Arthouse komt later dit jaar ook als lineaire televisiezender beschikbaar.

Prime Video Channels

Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten. Zo worden onder andere de Prime Channels Film1 , StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV tegen extra betaling beschikbaar gesteld.

FilmBox Arthouse

SPI/FilmBox kondigt vandaag de lancering aan van FilmBox Arthouse, een collectie van hedendaagse arthousefilms en internationale bioscoopsuccessen, via Amazon Prime Video Channels. Het pakket bevat momenteel een video-on-demand-abonnement (SVOD) waarmee kijkers hun favoriete film kunnen kiezen. Later in het jaar staat de lancering van de lineaire zender FilmBox Arthouse in het vooruitzicht.

Een aantal van de FilmBox Arthouse-hoogtepunten die beschikbaar zijn voor Prime-leden in Nederland zijn La Dolce Vita, Journey to Italy en The Foreign Correspondent van de legendarische filmmakers Federico Fellini, Roberto Rossellini en Alfred Hitchcock.