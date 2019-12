Vanaf Tweede kerstdag t/m 5 januari 2020 zijn er uitsluitend topfilms te zien op het kunst- en cultuurkanaal NPO 2 Extra.

24 uur per dag

De filmweek brengt 24 uur per dag arthouse-titels als Boyhood, Amour, Tokyo Story, Ida, Captain Fantastic, The Red Turtle, Das Weisse Band, A Single Man, Waltz with Bashir en vele, vele anderen. De films zijn stuk voor stuk onderscheiden en genomineerd voor internationale filmprijzen en afkomstig van over de hele wereld.

Kinderfilm

Elke middag, rond 14:00 tot 17:00 uur, staat de digitale themazender van de NPO in het teken van prijswinnende kinder- en familiefilms. Gedurende de Filmweek worden vrijwel alle titels meerdere malen uitgezonden. VPRO Cinema zorgt met presentator Noa Johannes voor achtergrond, duiding en interviews rond de films.

KPN en Ziggo

Op NPO 2 extra zie je non-stop kunst & cultuur, documentaires, literatuur, film, muziek, theater en dans. De televisiezender is te zien op kanaal 88 (KPN/XS4all/Telfort) of kanaal 222 (Ziggo). Voor het kijken naar de zender kan een aanvullend abonnement nodig zijn. De televisiezender is daarnaast ook te bekijken via Internet.

Een overzicht van de fims tijdens de filmweek op NPO 2 Extra vind je hier.