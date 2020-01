Finale PDC WK Darts live op RTL7 en RTL7 Darts Radio

Vanavond wordt de finale gespeeld van het PDC WK Darts. De wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Peter Wright is live te volgen via RTL7 en RTL7 Darts Radio.

WK

Op 13 december begon het WK Darts van de dartsbond PDC. Vandaag wordt de finale gespeeld van dit toernooi. Michael van Gerwen neemt het in de finale op tegen Peter Wright. De Nederlander rekende in de halve finale af met de Engelsman Nathan Aspinall. De wedstrijd begint vanavond rond 20.15 uur. De winnaar van vanavond mag 500.000 Britse Ponden mee naar huis nemen.

RTL 7

De finale wordt vanavond live uitgezonden op RTL 7. De uitzending begint rond 19.00 uur en de wedstrijd zelf gaat rond 20.15 uur van start. In de studio zorgen voormalig wereldkampioen Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort voor de analyses. De wedstrijd is ook te zien via een (betaalde) livestream via Videoland. Abonnees van Videoland kunnen gratis gebruik van deze stream.

RTL 7 Darts Radio

De wedstrijd is via de radio te volgen via de speciale dartszender RTL 7 Darts Radio. Deze pop-up radiozender zendt alleen uit tijdens het WK Darts. De radiozender is een samenwerkingsverband tussen RTL en YPCA De Radiofabriek. De radiozender is te beluisteren via de website van RTL 7 Darts en via bekende apps als TuneIN en RadioNED.