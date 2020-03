Er wordt komend weekeinde toch een Formule 1-race verreden. Niet op het circuit maar achter een simulator. De wedstrijden worden live uitgezonden via onder andere Youtube.

Uitgesteld

De organisatie achter de Formule 1 heeft besloten een groot aantal races voorlopig niet te laten doorgaan in verband met het coronavirus. Ook de Grand Prix van Nederland te Zandvoort gaat begin mei niet door. Om de racefans toch tegemoet te komen worden er in het weekeinde virtuele races gehouden. Het seizoen krijgt de naam F1 Esports Virtual Grand Prix series en worden gespeeld via het officiële spel F1 2019.

GP Bahrein

Komende zondag stond de Grand Prix van Bahrein op het programma. Deze race zal nu virtueel middels het computerspel F1 2019 worden gespeeld. Het is de bedoeling dat deelnemers vanuit huis meedoen aan de race. De race wordt vervolgens uitgezonden via het officiële Youtube-kanaal van de Formule 1, Twitch en Facebook. De virtuele race zal de helft van het echte aantal rondes bedragen.

Max Verstappen

De Telegraaf bericht dat de Nederlandse coureur Max Verstappen niet mee doet aan de F1 Esports Virtual Grand Prix. Verstappen is wel actief in het virtueel racen maar doet mee met andere competities.

Meer informatie via de website van Formula 1.

Sociale media: