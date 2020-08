FOX Sports International en Ziggo Sport in digitale etalage bij SKV

FOX Sports International is in de maand september het “Pakket van de maand” bij aanbieder SKV en voor elke abonnee met digitale televisie gratis te zien. Van donderdagavond 27 augustus tot maandagochtend 31 augustus is Ziggo Sport Totaal gratis beschikbaar voor alle digitale kijkers van SKV.

FOX Sports

In de maand augustus was FOX Sports Eredivisie al het ‘Pakket van de maand’ bij de aanbieder uit Veendam. In de maand september zal FOX Sports International het pakket van de maand zijn. De zenders FOX Sports 4, 5 en 6 zijn te vinden op de kanalen 544 t/m 546. Naast internationaal voetbal biedt het pakket ook Tennis, honkbal en ijshockey. Meer informatie op de website van SKV.

Ziggo Sport Totaal

Van donderdagavond 27 augustus tot maandagochtend 31 augustus is Ziggo Sport Totaal gratis beschikbaar voor alle digitale kijkers van SKV. Hierdoor kunnen klanten van SKV gratis kijken naar de verrichtingen van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Belgiƫ op Ziggo Sport. De Ziggo Sport Totaal zenders zijn de bekijken via kanaal 581 t/m 586.