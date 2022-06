Frank Dane gaat vanaf maandag 29 augustus de middagshow op Radio 538 presenteren. De dj, die sinds 2000 verbonden is aan het radiostation, is vanaf dan iedere maandag tot en met donderdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur te horen op 538. Frank Dane gaat de middagshow samen met sidekick Jelte van der Goot presenteren.

Middagshow

Franke Dane volgt daarmee Coen en Sander op, die met ‘De Coen en Sander Show’ verhuizen naar vrijdagmiddag en los daarvan allebei een nieuw radio-avontuur aangaan bij Radio 538 en Radio Veronica.

“Ik kan niet wachten”

Frank Dane: “Toen ik 22 jaar geleden met radio begon was 538 mijn eerste grote liefde en vandaag kan ik bevestigen, oude liefde roest niet. Vanaf eind augustus ben ik weer thuis en dit keer met een geweldige middagshow. Ik kan niet wachten!”

Sinds 2000

In 2000 was Frank Dane als 18-jarige jongen voor het eerst te horen op de landelijke radio bij Radio 538. Na twee uitstapjes naar YorinFM en 3FM in 2007 en 2010 is hij sindsdien te horen geweest op 538. In de lange geschiedenis van Frank bij 538 presenteerde hij onder andere een lunchprogramma en spraakmakende vrijdagavondshow. Van 2019 tot en met 2021 presenteerde hij ‘De 538 Ochtendshow met Frank Dane’. Daarnaast is Frank Dane regelmatig te zien als presentator en deskundige bij ‘RTL Boulevard’.