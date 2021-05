Fusie tussen lokale omroepen RTV Katwijk en Bo van de baan

Er komt geen fusie van de lokale omroepen RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep (Bo). Vrijwilligers van RTV Katwijk zien een fusie niet zitten.

Fusie

Er zijn al enige tijd plannen om de lokale omroepen RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep te laten samengaan. De vrijwilligers van RTV Katwijk zien een fusie echter niet zitten. Het bestuur van RTV Katwijk is om die reden nu opgestapt.

Teleurgesteld

Het bestuur van Bo is teleurgesteld over de gang van zaken omdat het samen gaan “zorgvuldig was voorbereid“. “Bo gaat over de eigen toekomst in overleg met de gemeenten in de Bollenstreek. Gezien recente ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een samenwerking met de NOS en omroep West, zet het bestuur van Bo in op een toekomst als zelfstandige omroep.“, aldus de omroep op haar website.

