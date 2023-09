Zaterdag 16 september hoor je bij KINK de eerste editie van de ‘Gametrack Top 64’. Dit is de lijst met de beste muziek uit game soundtracks.

Jim Vorwald

De lijst met de beste muziek uit de game soundtracks wordt gepresdenteerd door KINK-dj en game-liefhebber Jim Vorwald. “Gaming en muziek zijn als Mario en paddenstoelen; ze kunnen niet zonder elkaar“, aldus Jim op de website van de radiozender. “Hele generaties gamers hebben muziek ontdekt tijdens het spelen. Of het nu gaat om Blur in FIFA, Pearl Jam in Guitar Hero of The Offspring in Crazy Taxi: games hebben voor velen als introductie voor geweldige artiesten gediend. Tony Hawk’s Pro Skater 2 was voor mij de ontdekking van Rage Against the Machine, en FIFA ’99 het moment dat ik voor het eerst kennismaakte met Fatboy Slim. Het werd hoog tijd dat er op de Nederlandse radio op een positieve manier aandacht kwam voor gaming. Dat ik dit op KINK mag doen en zo herinneringen mag ophalen met muziekliefhebbers en gamers, beschouw ik als een grote eer.”

Gametracks

Verwacht zaterdag nummers uit legendarische games zoals FIFA, Grand Theft Auto, Guitar Hero, Rock Band, Fortnite, Tony Hawk’s Pro Skater, Gran Turismo, De Sims en Singstar.

Luisteren

De lijst is zaterdag 16 september te horen tussen 12:00 en 17:00 uur op KINK. De radiozender is te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.