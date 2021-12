Vrijdag 31 december is de Gelderse Top 100 te horen op de regionale radiozender Omroep Gelderland.

Stemmen

De afgelopen weken kon er gestemd worden op de lijst met Gelderse artiesten. Meer dan drieduizend luisteraars stuurden hun top drie in. De lijst is inmiddels te vinden op de website van de regionale omroep. Alleen de hoogste tien noteringen worden nog even geheim gehouden.

De Gelderse Top 100

De Gelderse Top 100 is een lijst met alleen Gelderse artiesten. Bennie Jolink is hofleverancier van de lijst. Hij staat er acht keer in. Met Normaal, solo en hij werkte ook mee aan het lied van Gea Rexwinkel. Frank Boeijen komt tot zes noteringen. Maar de lijst telt ook genoeg minder bekende namen, aangedragen door luisteraars.

Luisteren

De lijst is vrijdag 31 december van 8.00 uur tot 19.00 uur te horen op Omroep Gelderland. De radiozender is te beluisteren in delen van Nederland via FM en DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie op de website van de regionale omroep.