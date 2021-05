George Michael op nummer 1 in ‘Stars in Heaven Top 110’ van Radio 10

‘Careless Whisper’ van George Michael is de nieuwe nummer 1 in de ‘Stars in Heaven Top 110’ van Radio 10. De lijst is op Hemelvaartsdag te horen op de radiozender.

Overleden poplegendes

Met de ‘Stars in Heaven Top 110’, die samengesteld is door luisteraars, brengt het radiostation een eerbetoon aan overleden poplegendes. De begin deze maand overleden zanger Nick Kamen staat met twee nummers in de lijst. Het nummer ‘I Promised Myself’ is met een notering op de 20e plek tevens de hoogste nieuwe binnenkomer.

Noteringen

Het is dit jaar vijf jaar geleden dat grootheden als Prince, David Bowie en George Michael, de nummer 1 in deze lijst, ons ontvielen. Samen zijn zij goed voor 19 noteringen in de lijst. Het is voor het eerst dat George Michael de nummer 1 positie weet te bemachtigen. Vorig jaar stond ‘Careless Whisper’ nog op de zesde positie. Met acht noteringen, waarvan drie duetten, is hij opnieuw de meest genoteerde artiest. Michael Jackson volgt met zeven noteringen en Queen komt dit jaar vijf keer voor in de lijst.

Luisteren

De ‘Stars in Heaven Top 110’ is donderdag 13 mei tussen 09.00 en 19.00 uur te horen bij Radio 10. Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

De complete lijst is dan ook terug te vinden op de website van de radiozender.

Video: