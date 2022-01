De themazender StuBru De Tijdloze krijgt gepresenteerde programma’s. De themazender van de VRT is sinds november vorig jaar te beluisteren via DAB+ en was al enige tijd online te beluisteren.

Ochtendradio

Vanaf maandag 10 januari presenteert Roos van Acker een ochtendshow op de themazender van Studio Brussel. Van Acker is elke werkdag te horen tussen 8.00 en 10.00 uur. Luisteraars krijgen een speciaal plaatsje in de show, want ze mogen Tijdloze platen aanvragen die die dag van betekenis voor hen zijn: van de openingsdans op hun huwelijksverjaardag tot het favoriete Tijdloze nummer van hun jarige vriend.

Specials

Ook Stijn van de Voorde zal te horen zijn op StuBru De Tijdloze. Hij viert jarige, Tijdloze artiesten en kan meteen starten met een heel grote: David Bowie. Bowie zou komende zaterdag 8 januari 75 geworden zijn en dus draait Stijn de Tijdloze 75 van David Bowie volgens de Tijdloze luisteraar.

Luisteraars kunnen hun favoriete plaat doorsturen, en de 75 meest gekozen draait Stijn zaterdag vanaf 10.00 uur op StuBru De Tijdloze. Bekende en minder bekende fans vertellen waarom Bowie voor hen zo Tijdloos is.

Meer informatie over de themazender vind je hier.