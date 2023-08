De Vlaamse televisiezender Canvas gaat vanaf 4 september verder als VRT CANVAS. De zender is in Nederland te zien via alle digitale televisiepakketten.

“Een stap die past binnen de VRTRN 2030-strategie, waarmee VRT uitgroeit tot een centraal digitale mediaorganisatie. Hiermee zet VRT CANVAS zijn stempel als een van de sterke VRT-merken en sluit het naadloos aan bij VRT 1, VRT NWS en VRT MAX.“, aldus de Vlaamse openbare omroep.

VRT CANVAS

Vanaf 4 september kunnen kijkers de nieuwe huisstijl ontdekken. De zwart-wit look & feel maakt plaats voor meer kleur, met een huisstijl die de content laat spreken. De nieuwe idents, de korte animaties die het net herkenbaar maken, tonen krachtige beelden uit specifieke programma’s, die een duidelijke uniformiteit tonen bij de verschillende zenders en VRT MAX.

Samenwerking

De rebranding van VRT CANVAS kwam tot stand door een samenwerking tussen VRT (met onder meer VRT-collega’s Elisabeth Roelandt, Marketingmanager, Saartje Vanderstukken, Brandmanager en Rebecca Van de Voorde, Marketingproducer) en het externe bureau Saffron & Gédéon.

Strategie

VRT CANVAS zet zo een spannende nieuwe stap in lijn met de VRTRN 2030-strategie, gericht op een digitale toekomst, aldus de Vlaamse omroep: “Met de nadruk op kwaliteit, durf, humor en de wens om de Vlaamse kijkers te inspireren, belooft VRT CANVAS een aantrekkelijk najaar voor de kijkers.”