De Vlaamse openbare omroep VRT heeft twee nieuwe themazenders toegevoegd aan haar aanbod via de digitale ether (DAB+). Het gaat om VRT Radio 2 Bene Bene en VRT Studio Brussel De Tijdloze.

Uitbreiding

De VRT is op DAB+ al aanwezig met de traditionele radiozenders Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM en Klara én met Klara Continuo, MNM Hits en VRT NWS. Daar komen nu nog twee merken bij: Radio 2 Bene Bene en StuBru De Tijdloze. De zenders zijn vandaag al toegevoegd op het netwerk dat te ontvangen is op kanaal 12A.

Radio 2 Bene Bene

VRT Radio 2 Bene Bene vormt eigenlijk al een bestaande stream in de app van Radio 2 en is ook een dagelijks live radioprogramma tussen 18 uur en 20 uur ‘s avonds. Het programma richt zich op muziek van bij ons en op livesessies van Vlaamse muzikanten.

De Tijdloze

De Tijdloze is niet alleen bekend van de succesvolle eindejaarslijst op Studio Brussel maar ook van het programma op zaterdag- en zondagochtend, met een focus op tijdloze pop- en rockhits.

Start

Op maandag 1 november vieren Radio 2 en Studio Brussel de start van Radio 2 Bene Bene en StuBru De Tijdloze op DAB+ met specials en liveshows vanaf 10 uur ‘s morgens.

Luisteren

Alle radiozenders van de VRT zijn wereldwijd te beluisteren via Internet. In delen van Zuid Nederland kan het DAB+-aanbod van de VRT via kanaal 12A worden ontvangen.

