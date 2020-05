Vlaanderen: VRT start twee nieuwe online radiozenders

De Vlaamse openbare omroep VRT is de afgelopen periode gestart met twee nieuwe online radiozenders: Radio 1 Classics en Radio 2 Bene Bene.

Radio 2 Bene Bene

Sinds een week is via Internet Radio 2 Bene Bene te horen. Onder de noemer ‘Radio 2 Bene Bene’ steunt de Vlaamse publieke radiozender samen met de luisteraars de lokale muziekproducties in de tijden van de coronacrisis. Op de radiozender is alleen muziek van Vlaamse bodem te horen.

“Vriend aan huis”

“De artiesten van bij ons zijn vriend aan huis bij Radio 2. Ook in deze vreemde coronatijden willen wij hen – en hun fans – volop steunen. Intussen kwamen heel veel positieve reacties op De Beste Buren Huiskamerconcerten en op ons programma Radio 2 Bene Bene. Daarom lanceren we graag een muziekstream volledig opgehangen aan artiesten van hier. Vanaf nu kan je dus altijd en overal via de Radio 2-app genieten van al die mooie hits gemaakt door muziekmakers uit Vlaanderen!” aldus Rino Ver Eecke, nethoofd Radio 2.

Radio 1 Classics

Ook VRT Radio 1 heeft sinds kort een eigen themazender gekregen op Internet: Radio 1 Classics. Op de zender zijn “een oneindige stroom aan onsterfelijke muziekklassiekers” te horen aldus de Vlaamse radiozender. De online radiozender is gestart naar aanleiding van de Radio 1 Classics 1000 die elk jaar wordt uitgezonden op de radiozender.

#ikluisterbelgisch

Vorige maand begon VRT Studio Brussel al met de uitzendingen van de online themazender #ikluisterbelgisch. Op de radiozender is alleen muziek te horen van Belgische komaf.

Luisteren

Luisteren naar de themazenders kan via de website van Radioplus.be en de app Radioplayer. Een overzicht van alle themazenders van de VRT vind je hier.

