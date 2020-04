VRT: Studio Brussel lanceert online radiozender #ikluisterbelgisch

Studio Brussel, de jongerenradiozender van de VRT, heeft een speciaal online radiostation gelanceerd met aandacht voor Belgische muziek: #ikluisterbelgisch.

Coronacrisis

“Ook de Belgische muziek kreunt onder de coronacrisis. Op initiatief van Studio Brussel deelden daarom sinds vorige week duizenden mensen hun favoriete Belgische platen met #ikluisterbelgisch. Vanaf nu kunnen luisteraars ook 24/7 terecht op een non-stop digitale stream.”, aldus de VRT in een persbericht.

Programmering

Ook de reguliere programmering van de radiozender wordt aangepast. Op zaterdag en zondag horen luisteraars telkens een selectie van de nummers tussen 12.00 en 13.00 uur.

Luisteren

De online radiozender is te beluisteren via de website van Studio Brussel, de radio-app van de VRT en deze pagina. Door de uitzendingen van #ikluisterbelgisch is de speciale themazender The Greatest Switch tijdelijk niet te beluisteren.

