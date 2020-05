De Vlaamse publieke radiozender VRT Studio Brussel heeft vandaag twee nieuwe themazenders op Internet gelanceerd: Bruut en Hooray.

Bruut

Via de themazender Bruut is vooral stevige rockmuziek met gitaren te horen. “Bruut is de shot power die je soms nodig hebt, altijd en overal beschikbaar. Van Queens of the Stone Age tot IDLES, van Rammstein en System Of A Down tot SONS en The Chats.“,

aldus de radiozender.

Hooray

Hooray is al langer hét hiphopmerk van Studio Brussel. Zo was er afgelopen donderdag nog de Hooray 100, de lijst met de 100 beste hiphopnummers volgens de Studio Brussel-luisteraars. Met de Hooray-muziekstream voorziet de zender nu ook in non-stop puur de beste hiphop. Met Hooray kunnen jong en oud non-stop zowel legendarische als nieuwe hiphop tracks ontdekken en beluisteren. Van Denzel Curry, Blue Same over A$AP, Future, Kendrick en Stormzy.

Online themazenders

De online radiozenders Bruut en Hooray vormen samen met de themazenders De Tijdloze en #ikluisterbelgisch het digitale online radio-aanbod van Studio Brussel. Luisteren kan via de website van de radiozender, de app van de radiozender en via deze pagina.

Sociale media:

Nieuw: Bruut, een digitale muziekstream met alleen maar stevige gitaren 👉🏻 Luister via https://t.co/XmufjQsyc2 of de Studio Brussel-app. https://t.co/tEGKQtKqYQ — Studio Brussel (@stubru) May 25, 2020