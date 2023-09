Zaterdagavond is tijdens GLORY 88 het gevecht tussen Badr Hari en James McSweeney live te zien op Videoland. De uitzending begint rond 19.30 uur.

Parijs

Tijdens GLORY 88, dat wordt gehouden in het Dome De Paris in Parijs staan diverse kickboks-gevechten op het programma. Het zogenaamde ‘headline event’ is de wedstrijd tussen Badr Hari en James McSweeney. De winnaar mag meedoen aan het GLORY Heavyweight Grand Prix in december. De verwachting is dat de titanen rond 22.00 uur in de ring staan.

Naast de wedstrijd van Badr Hari zijn er ook gevechten te zien tussen Diaguely Camara en Ilyass Chakir, Nordine Mahieddine tegen Abderahmane Coulibaly en Tiffany van Soest tegen Sarah Moussaddak. Alle informatie vind je hier.

Videoland

Alle wedstrijden worden uitgezonden door streamingdienst Videoland. De uitzending begint rond 19.30 uur. Mark Schaaf is de presentator van de uitzending. Remy Bonjasky en Melvin Manhoef verzorgen de analyses rond de wedstrijd. Meer informatie over Videoland vind je hier.