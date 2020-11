Gijs Staverman, DJ bij NPO Radio 2, lanceert een eigen podcast over comedy ‘Staverman Stand-Up’. De eerste aflevering is nu te beluisteren.

“Liefde voor comedy’

Volgens een persbericht van NPO Radio 2 vertaalt Staverman zijn liefde voor comedy naar een gloednieuwe podcast. Tijdens ‘Staverman Stand-Up’ gaat hij in gesprek met prominente cabaretiers zoals Youp van ’t Hek, Bert Visscher en Tineke Schouten.

Achtdelige podcast

In de achtdelige podcastserie gaat Gijs elke aflevering aan de hand van een aantal belangrijke mijlpalen door het leven van de cabaretier. De gebeurtenissen gaan hand in hand met een cabaretfragment dat gekozen is door de gast zelf.

Martijn Koning

In de eerste aflevering is Martijn Koning te gast die in het open gesprek blootlegt wat hij vindt van de gevoelige maatschappij waar we tegenwoordig in leven.

Elke vrijdag

Staverman Stand-Up is vanaf vandaag iedere vrijdag te beluisteren via de NPO Radio 2 app en via de bekende podcastplatforms.

Meer informatie: https://www.nporadio2.nl/podcasts

Sociale media: