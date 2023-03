GirlPower Radio heeft haar bereik via de digitale ether (DAB+) verder uitgebreid. De radiozender is nu ook in delen van Noord-Brabant te horen.

Vrouwelijke origine

Sinds juni 2021 is GirlPower Radio al te horen in grote delen van de Randstad via DAB+ en wereldwijd via Internet. “GirlPower is wellicht het eerste radio station dat niet vanuit een typisch mannenbastion ontstaan is. De muziek die we 24/7 draaien is wat vaker van vrouwelijke origine, is meestal upbeat en dansbaar of juist moody en wat emotionele“, aldus de radiozender in een persbericht destijds.

Uitbreiding

Sinds kort is het bereik van de radiozender uitgebreid. GirlPower Radio is nu ook te beluisteren in de regio Eindhoven (kanaal 7B) en de regio Oss/Uden (kanaal 6D) via DAB+.

Programmering

Per donderdag 2 maart wordt ook de programmering van de radiozender uitgebreid. Elke dinsdag- en donderdagavond is tussen 18.00-22.00 uur het programma AvondTuren te horen. Dit programma zal worden gepresenteerd door Rhea Bogaart. Rhea presenteert ook de ochtendshow ‘Vallen en Opstaan’ op de radiozender.

Meer informatie via www.girlpowerradio.nl