Girlpower Radio nieuwe hoofdsponsor ADO Den Haag Vrouwen

ADO Den Haag Vrouwen heeft in GirlPower Radio een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor het seizoen 2021-2022. De Haagse radiozender zal op de voorkant van de wedstrijdtenues van het eerste elftal gaan prijken. Dit bericht ADO Den Haag Vrouwen op haar website.

Girlpower Radio

De radiozender is sinds 31 mei te horen via DAB+ in een deel van de Randstad en wereldwijd via Internet. GirlPower is wellicht het eerste radio station dat niet vanuit een typisch mannenbastion ontstaan is. De muziek die we 24/7 draaien is wat vaker van vrouwelijke origine, is meestal upbeat en dansbaar of juist moody en wat emotionele“, aldus de radiozender. Voor 31 mei was de radiozender Beat FM te horen op de frequenties van Girlpower Radio.

“Erg blij”

Voorzitter van ADO Den Haag Vrouwen, Kees Punt, over de nieuwe hoofdsponsor: “Wij zijn erg blij dat GirlPower Radio zich aan onze club wil verbinden. Dankzij dit mooie Haagse bedrijf kan ADO Den Haag Vrouwen opnieuw stappen zetten richting een sportief en financieel gezonde toekomst. Hier zijn wij zeer trots op.’’

Rien Sprinkhuizen van GirlPower Radio: “Onze samenwerking met de ADO Powervrouwen is voortgevloeid uit het feit dat deze mooie club als één van de eerste in Nederland besloot om aan de Eredivisie Vrouwen te gaan deelnemen. Zo behoort GirlPower Radio op haar beurt weer tot een van de eerste radiostations in Nederland, dat zich niet als mainstream-zender lanceert, maar een voorkeur laat horen voor muziek en content, waarbij de vrouwelijke component de boventoon voert, zonder mensen uit te sluiten”

