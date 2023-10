Zaterdagavond is het kickboks-evenement GLORY 89 live te volgen op streamingdienst Videoland. Ook Badr Hari zal zaterdag in de ring verschijnen.

Bulgarije

GLORY gaat voor de allereerste keer in de geschiedenis naar Bulgarije. Bij ‘GLORY 89’ staan in de Burgas Arena diverse mooie gevechten op de rol. Badr Hari neemt het op tegen Uku Jurjendal. Hari zou eerder in september kickboksen tegen James McSweeney. De vechter besloot die partij af te blazen vanwege de aardbeving in Marokko. De verwachting is dat de wedstrijd van Badr Hari rond 21.00 uur begint.

Martin Terpstra

Er staan nog meer gevechten tijdens GLORY 89 op het programma. Eén van de hoogtepunten op de fight card is het gevecht tussen Levi Rigters en de Friese reus Martin Terpstra. Rigters maakt zijn langverwachte rentree. De winnaar van deze clash bemachtigt een plaats in de Grand Prix eind december. Aan dat achtmans zwaargewicht toernooi is een hoofdprijs van $500.000 gekoppeld. Niet alleen Levi Rigters keert terug in de ring, ook Rotterdammer Luis Tavares gaat weer vechten. Zijn tegenstander is de Roemeen Bogdan Stoica.

Videoland

‘GLORY 89’ is op 7 oktober vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

