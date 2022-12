Het gesprek dat radiopresentator Chazia Mourali voerde met de Oekraïense pianiste Tatiana Chevtchouk in Goed Ingelichte Kring (NPO Radio 1, PowNed) is uitgeroepen tot Het Radiomoment van het Jaar 2022.

Dit werd zondagmiddag in het radioprogramma De Perstribune (NPO Radio 1) bekend gemaakt. Het is voor het vierde jaar op rij dat Het Radiomoment van het Jaar wordt gekozen. Vorig jaar werd het eerbetoon aan Peter R. de Vries tot radiomoment verkozen.

Tatiana Chevtchouck

In het emotionele radiogesprek vertelt de Oekraïense pianiste Tatiana Chevtchouck over het lot van haar neef die in Oekraïne bleef om zijn land en familie te beschermen tegen de Russische invasie. Slechts een paar dagen na hun laatste contact kreeg ze het verschrikkelijke nieuws te horen dat hij was doodgeschoten.

Desiree van der Heiden

In de verkiezing eindigde het fragment van NPO Radio 2-dj Desiree van der Heiden (PowNed) op de tweede plaats. Van der Heiden hield in haar programma volgens de jury ‘een beklemmend betoog over zelfacceptatie’ in het kader van Pride Amsterdam. Ze breekt live in de uitzending. Volgens jurylid One’sy Muller (Sublime) komt het verhaal van Van der Heiden ‘recht uit het hart’ en is het ‘een prachtige les in privileges’.

Radio Continu

Op de derde plaats eindigde een fragment van de regionale commerciële radiozender Radio Continu, waarin dj Wim Drent vanwege het muziekbeleid van het station ‘live op zender’ zijn ontslag indiende. Jurylid Bert Haandrikman (NPO Radio 5): ‘Wim Drent raakt wel aan de ergernis van vele dj’s: het in een keurslijf zitten van een strak muziekformat. De beperkte vrijheid die daarmee gepaard gaat is een universeel element in radioland. Drent durft dat hardop te benoemen op de radio. Dat getuigt van lef.’

