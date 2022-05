Simone FM krijgt vanaf zaterdag 14 mei een zusterstation: HITZZZ!!. De nieuwe radiozender gaat zich richten op piratenmuziek, Nederlandstalig, Schlager, Polka en Evergreens.

Wim Drent

Op de radiozender zal Wim Drent een programma presenteren. Drent kwam vorige maand landelijk in het nieuws toen hij live tijdens zijn programma bij Radio Continu ontslag nam. Ook Evert Baptist krijgt een programma bij HITZZZ!!. Evert Baptist zal zaterdagmiddag 14 mei om 17.00 uur een eerste testuitzending van een uur gaan verzorgen. De eerste officiële uitzending van de dagelijkse ochtendshow van Wim Drent start maandagmorgen om 07.00 uur (tot 10.00 uur).

“Uniek”

Het format van het station zal een groot jong- en ouder publiek aantrekken aldus de radiozender in een persbericht: “Uniek is zonder meer dat er van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur 60 uur lang geen nieuws en reclame worden uitgezonden.”

Luisteren

De radiozender zal in delen van Noord Nederland te beluisteren zijn via de FM: Groningen: 92.9 MHz, Assen/Winschoten 93.0 MHz. Via DAB+ is de radiozender in grote delen van Oost en Noordoost Nederland te beluisteren via kanaal 6B. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst voor beide stations een goed dekkend FM-netwerk te verkrijgen in Noord en Oost Nederland.

De testuitzendingen zijn al begonnen via Internet en DAB+. Simone Oldies is gestopt met haar uitzendingen via DAB+.