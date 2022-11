Vanaf 1 december is Gigant FM te beluisteren via de FM-frequenties 97.3 in Coevorden en de 89.8 in Winschoten. Ook gaat de radiozender uitzenden via DAB+ in geheel Groningen en Drenthe. De uitbreiding van de distributie komt door een joint venture van Gigant FM met radiozenders Simone FM en HITZZZ!!.

Uitbreiding

Gigant FM bestaat al ruim 16 jaar en was tot nu toe voornamelijk te beluisteren via de (digitale) zenderpakketten van o.a. Ziggo, Kabel Noord, T-Mobile en KPN en via DAB+ in Zuid-en Oost-Groningen. Door de samenwerking met het moederbedrijf van Simone FM en HITZZZ!! komt daar nu dus FM dekking bij en een uitbreiding van de DAB+ dekking in geheel Groningen en Drenthe. Op de FM gaat de radiozender uitzenden via de frequenties 97.3 in Coevorden en de 89.8 in Winschoten. Deze frequenties zijn nu nog in gebruik door het zusterstation van Simone FM: HITZZZ!!. Voor DAB+ gebruikt Gigant FM de restcapaciteit in allotment 7C van Radio Simone BV, het moederbedrijf achter Simone FM en HITZZZ!!

Verkoop

Door de samenwerking zullen ook alle verkoopactiviteiten en marketing worden uitgevoerd door het moederbedrijf van Simone FM en HITZZZ!! Ook op andere terreinen zal worden samengewerkt.

De radiozenders zullen voortaan als één partij naar buiten treden. De start van Gigant FM via FM en DAB+ zal zijn op 1 december aanstaande.