Gigant FM viert 15e verjaardag met speciale uitzendingen

Radiozender Gigant FM is deze maand exact 15 jaar te beluisteren. Daar wordt uitgebreid bij stilgestaan met speciale programma’s in het weekeinde van 30-31 januari.

Januari 2006

Jarenlang zijn een aantal radiofanaten bezig geweest om een jongensdroom te verwezenlijken. In januari 2006 werd dit werkelijkheid en ging Gigant FM van start. De programmaraad, destijds van Essent, gaf groen licht voor de regio Zuidoost Drenthe. Via de kabelfrequentie 104.7 FM bereikt Gigant FM ineens 120.000potentiële luisteraars in de gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen. Na de start werd de zender al gauw ontdekt door een hoop luisteraars. In 2010 werd het ontvangstgebied uitgebreid met heel Drenthe en Groningen. Later kwam daar een deel van Friesland ook nog bij.

DAB+

Er is overigens flink aan de weg getimmerd de afgelopen periode Sinds een aantal maanden is Gigant FM ook via DAB+ te ontvangen in Oost-Groningen. Binnenkort volgt er nog een gebiedsuitbreiding waardoor het bereik via DAB+ vergroot wordt van Emmer-Compascuum tot aan Winschoten. Sinds deze maand is er daarnaast een geheel nieuwe programmering. DJ’s als Jaco Kikkert, Bert Bakema en Johan de Vreeze zijn sinds kort te horen op de zender.

Terugblik

In het weekend van 30 en 31 januari zijn er extra uitzendingen met terugblikken op 15 jaar Gigant FM en kans op leuke prijzen. Komende zomer volgt dan hopelijk (als alle coronamaatregelen het toelaten) een groot feest op de radio met daarbij ook terugblikken met alle oud presentatoren en artiesten.

Meer informatie www.gigantfm.nl