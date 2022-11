Radiozender HITZZZ!! is vanaf nu ook te ontvangen in geheel Friesland via DAB+ op kanaal 5A. Dit maakte de radiozender bekend in een persbericht.

Uitbreiding

HITZZZ!! was al via DAB+ te beluisteren in Groningen en Drenthe. In die provincies is het radiostation tevens te beluisteren via FM zenders in Groningen, Assen en Winschoten. Volgens de radiozender kwamen er ook veel reacties op de uitzendingen binnen uit Friesland. Voor de luisteraars in deze provincie is de radiozender te beluisteren in digitale ether. De radiozender zendt uit via het regionale netwerk in Friesland op kanaal 5A met een uitzendkwaliteit van 96 kbps).

Via capaciteit Stichting Kabelkrant Ameland

“Door de grote hoeveelheid reacties uit Friesland zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheid om via DAB+ in Friesland te kunnen uitzenden. En dat is dus gelukt! Met de Stichting Kabelkrant Ameland is een overeenkomst gesloten. Deze lokale omroep had nog DAB+ restcapaciteit in allotment 5A in Friesland en was bereid dit aan HITZZZ!! te verhuren.” aldus de radiozender in een persbericht. De Stichting Kabelkrant Ameland zendt haar programma LOA Ameland nu uit met een uitzendkwaliteit van 64 kbps op het allotment (was 96 kbps).