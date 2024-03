Aanbieder Odido heeft het aanbod radiozenders verder uitgebreid. De radiozenders Simone FM en Hitzzz zijn toegevoegd aan het digitale radiopakket van de provider.

Uitbreiding

Sinds een aantal dagen zijn via het digitale radio-aanbod van Odido de radiozenders Simone FM en Hitzzz te beluisteren. Simone FM is te beluisteren via kanaal 1881 en Hitzzz via kanaal 1882.

Meer aanbieders

Volgens Simone FM blijft het niet bij deze uitbreiding. De radiozender zal binnenkort ook te beluisteren zijn via het radiopakket van Online.nl/Canal Digitaal. Hierdoor is de radiozender binnenkort ook te beluisteren via Online.nl Freedom Internet, Fiber.nl, Onvi, Glasnet, FiberNow en Canal Digitaal IPTV. De radiozenders zijn daarnaast in delen van Nederland te beluisteren via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.