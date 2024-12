Sinds begin december is de radiozender HITZZZ!! te horen via het radiopakket van KPN. De zender is te vinden op kanaal 835.

Muziek

“Smartlappen, polkas, oldies, instrumentale muziekstukken, Schlager, 70’s en 80’s voeren de boventoon, afgewisseld met af en toe een 90’s danceplaat“, is er te horen op de radiozender HITZZZ!!

Zusje van Simone FM

HITZZZ!! is in mei 2022 begonnen als zusterstation van de commerciële radiozender Simone FM. Op de radiozender zijn programma’s te horen van DJ’s Wim Drent en Hermen Schomaker. Naast het radiopakket is HITZZZ!! ook te horen in delen van Nederland via DAB+ en FM. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via internet. Meer informatie via deze website.