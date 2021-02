Golden Globes: Veel nominaties voor Netflix en HBO

Zowel Netflix als HBO maken kans op een groot aantal Golden Globes. Netflix heeft 42 nominaties op zak.

Netflix

De uitreiking van de Golden Globes, gewoonlijk begin januari, vindt in verband met het coronavirus dit jaar plaats op 28 februari. De Netflix-film ‘Mank’ is de topfavoriet met zes nominaties. De zwart-witfilm van David Fincher belicht de gouden eeuw in Hollywood. ‘The Trial of the Chicago 7’, een andere Netflix-productie, is vijf keer genomineerd. De film van Aaron Sorkin zoomt in op het schijnproces tegen zeven leiders van de anti-Vietnamprotesten tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago. De serie The Crown is met zes nominaties de grootste kanshebber in de tv-categorieën.

HBO

HBO heeft zeven nominaties op zak voor de Golden Globes. De serie ‘The Undoing’ ontving vier nominaties. De serie ‘Perry Mason’ ontving een nominatie voor de categorie ‘Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama’ voor het goede spel van acteur Matthew Rhys. Tot slot ontving de serie Mrs. America ook een nominatie. Actrice Cate Blanchett werd genomineerd in de categorie ‘Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television’.

Uitreiking

De uitreiking van deze belangrijke film- en televisieprijzen vindt op 28 februari online plaats en wordt gepresenteerd door Tina Fey en Amy Poehler.

Een overzicht van de nominaties is te vinden op de website van de Golden Globes.

Video: