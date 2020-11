Vanaf nu is het vierde seizoen van de serie The Crown te zien op Netflix. Het vierde seizoen bestaat uit 10 afleveringen die vanaf nu allemaal zijn te zien via Netflix.

The Crown

The Crown vertelt het verhaal van koningin Elizabeth II die in 1952 haar vroegtijdig overleden vader George VI opvolgt. Elk seizoen bestrijkt een decennium uit het leven van de Britse koningin. Peter Morgan (scenarioschrijver van onder andere ‘The Queen’ en ‘Frost/Nixon’), regisseur Stephen Daldry (‘The Hours’, ‘The Reader’) en producent Andy Harries (‘The Queen’) werkten mee aan de serie.

Vierde seizoen

Het verhaal van het vierde seizoen neemt de kijker mee naar de jaren ’70 en ’80 waarin we koningin Elizabeth volgen die te maken krijgt met premier Margaret Thatcher (in de serie gespeeld door Gillian Anderson). In deze periode raakt Engeland ook verzeild in de Falkland-oorlog. Bovendien wordt er ook verder gezocht naar een geschikte bruid voor prins Charles en dus komt ook Prinses Diana Spencer (in de serie gespeeld door Emma Corrin) in het seizoen naar voren. Netflix heeft ook nog een vijfde en zesde seizoen van de serie besteld.

Kijken

Alle vier de seizoenen van The Crown zijn vanaf vandaag te zien via Netflix.

