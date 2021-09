Golf: Ryder Cup live te volgen op Ziggo Sport Golf

Dit weekeinde wordt de Ryder Cup editie 2020 gespeeld. Het belangrijke golftoernooi is uitgebreid te volgen via Ziggo Sport Golf.

Ryder Cup

The Ryder Cup is een tweejaarlijks golftoernooi waarin de beste Europese golfers het als team opnemen tegen de beste Amerikaanse golfers. Vorig jaar kon het toernooi vanwege corona niet doorgaan dus wordt de editie van 2020 in 2021 gespeeld.

Editie 2020

De Ryder Cup vindt dit jaar plaats in het Amerikaanse Whistling Straits. Team USA bestaat uit Dustin Johnson, Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Tony Finau, Brooks Koepka, Harris English, Jordan Spieth, Daniel Berger en Scottie Scheffler. Team Europe bestaat uit Jon Rahm, Viktor Hovland, Rory McIlroy, Tyrrell Hatton, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Ian Poulter en Bernd Wiesberger

Ziggo Sport

Betaalzender Ziggo Sport Totaal zal alle dagen live uitzendingen verzorgen op haar speciale golfkanaal Ziggo Sport Golf. De complete programmering is te vinden op de website van de sportzender. Om de sportzender te ontvangen is een aanvullende abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit premium sportpakket is bij vrijwel alle aanbieders van digitale televisie beschikbaar.

BBC

De BBC brengt elke avond op BBC 2 hoogtepunten van de dag rond 00.30 uur. Meer informatie over The Ryder Cup vind op de website van de Ryder Cup.