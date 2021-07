Golf: The Open live op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal

Het golftoernooi The Open is tot en met zondag uitgebreid te zien via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. The Open Championship wordt beschouwd als het oudste en meest prestigieuze golftoernooi van de wereld en wordt de komende dagen voor de 149e keer gespeeld. Dit keer vindt het evenement plaats op de golfbaan Royal St George’s Golf Club. Vorig jaar werd het toernooi niet gespeeld vanwege de coronacrisis.

Major

‘The Open’ is een van de vier zogenaamde Majors in golf. De andere ‘majors’ zijn de Masters, het US Open en het PGA Championship in de Verenigde Staten. Veel bekende golfers nemen deel aan dit evenement. Ook de Nederlander Joost Luiten is van de partij.

Ziggo Sport

Televisiezender Ziggo Sport zal tot en met zondag dagelijks verslag doen van The Open. Donderdag en vrijdag beginnen de uitzendingen al om 7.30 uur. Op zondag wordt er vanaf ongeveer 18.00 uur overgeschakeld naar Royal St George’s Golf Club voor de ontknoping . De sportzender is voor alle abonnees van Ziggo zonder meerkosten op kanaal 14.

Ziggo Sport Golf

Betaalzender Ziggo Sport Golf doet uitgebreid verslag van dit toernooi. De betaalzender is tot en met zondag elke dag live bij het toernooi vanaf 7.30 uur op donderdag en vrijdag. Op zaterdag en zondag wordt er vanaf ongeveer 10.00 uur geschakeld naar de golfbaan. Daarnaast is het evenement te volgen via de onlinedienst Ziggo Sport Go.

BBC

De BBC, die traditioneel altijd veel verslag deed van het evenement, heeft de rechten enige jaren geleden overgedragen aan betaalzender Sky Sports. Wel is er elke avond een samenvatting te zien bij de BBC vanaf 21.00 uur op BBC Two.

Meer informatie via de website van het golfevenement.

Sociale media: