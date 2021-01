GoodLIFE Radio komt met liefdesprogramma ‘Doctor Love’

Op zaterdag 30 januari a.s. start GoodLIFE Radio met het nieuwe programma ‘Doctor Love’. Het nieuwe programma over liefde, relaties en seks wordt gepresenteerd door voormalig callgirl, inspirator en auteur Lisa Staal.

Gasten

Als ‘Doctor Love’ ontvangt Lisa Staal elke maand bijzondere en spraakmakende gasten, waarmee ze in een romantische setting bij kaarslicht een intiem gesprek aangaat. Verleiding, verlangens, kwetsbaarheid en sensualiteit komen op tafel bij ‘Doctor Love’, met als doel de luisteraar te inspireren en hen iets te leren over de liefde. In de eerste uitzending is fotograaf Govert de Roos te gast. De Roos fotografeerde in zijn loopbaan vele wereldsterren en was fotograaf van Playboy.

Luisteren

‘Doctor Love’ is iedere laatste zaterdag van de maand tussen 22:00 en 23:00 te beluisteren op GoodLIFE Radio en naderhand terug te luisteren als podcast via alle bekende podcast platforms (onder meer Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts).

Meer informatie via de website van de online radiozender.

