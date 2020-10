Nieuwe online lifestylezender ‘GoodLIFE Radio’ van start

Vanmiddag is de nieuwe online radiozender ‘GoodLIFE Radio’ van start gegaan. De radiozender is een productie van De Radiofabriek.

“Leven beter en completer te maken”

GoodLIFE Radio biedt luisteraars dagelijks inspiratie om het leven beter en completer te maken. “Het station brengt 24/7 lekkere muziek, updates, reportages en verschillende themaprogramma’s”, aldus de radiozender in een persbericht. Thema’s die op de nieuwe lifestylezender een centrale rol krijgen zijn o.a. gezondheid, koken, wonen, persoonlijke ontwikkeling, hobby, muziek, entertainment, showbizz en reizen. Maar ook liefde, relaties en seks. Het station speelt hiermee volledig in op de huidige coronapandemie, waarin mensen meer tijd thuis doorbrengen en worden beperkt in hun uitgaans- en reismogelijkheden.

Lekker Leven

Martine Hauwert is wekelijks te horen met het nieuwe lifestyle magazine programma ‘Lekker Leven’. Martine Hauwert: “Ik gun iedereen een ‘Lekker Leven’, met veel plezier, passie én waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn! Ik vind het mooi om met dit programma veel verhalen van experts, BN’ers en artiesten te kunnen delen om je hopelijk veel inspiratie en informatie te kunnen geven voor een ‘Lekker Leven’!”

Fabienne de Vries

Daarnaast komt Fabienne de Vries op GoodLIFE Radio terug met een radiovariant van het razend populaire TMF TV programma ‘Toute Fabienne’. Fabienne de Vries: “Ik vind het super leuk om na zo’n lange tijd weer terug te zijn met ‘Toute Fabienne’. Ook wel een beetje spannend trouwens. Toute Fabienne op TMF was echt mijn kindje, waar ik volledig mijn ei in kwijt kon. Muziek en entertainment, dat is waar mijn passie ligt. Uiteraard zullen we in de radioversie van Toute Fabienne ook weer de link leggen naar de muziek uit de jaren ‘90”.

Nieuw presentatietalent

Naast bekende namen uit de media- en lifestylewereld, is er op het station ook volop ruimte voor nieuw presentatietalent. Zo start Marc van Hal met het nieuwe maandelijkse programma ‘Doing Good’ over persoonlijke ontwikkeling.

Luisteren kan via https://goodliferadio.nl/

