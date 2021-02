GoodLIFE Radio komt met programma over streamingdiensten

GoodLIFE Radio start op vrijdagavond 5 februari a.s. met het nieuwe programma ‘Wat Flix Je Me Nu’. In het programma worden streamingtips van series, documentaires en films voor in het weekend besproken.

Aanbod groeit hard

Het aanbod in streamingdiensten groeit hard. Het wordt steeds lastiger om te ontdekken welke serie bij je past of welke film je lekker met het hele gezin kunt gaan kijken. “In ‘Wat Flix Je Me Nu’ bespreken streamusketeers Heleen de Geest, Ferry van Beek, Sander Kerklaan en Guidinc. expert Irma Tomas wekelijks films, series en documentaires die te zien zijn op streamingdiensten als Netflix, Videoland en Disney+.“, aldus de online radiozender in een persbericht.

Podcast

Onder de titel ‘Wat Flix Je Me Nu’ zijn de streamusketeers al eerder gestart met een tweewekelijkse podcast. Deze is te beluisteren via www.watflixjemenu.nl of via bekende podcastkanalen als Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic en Spotify.

‘Wat Flix Je Me Nu’ is vanaf vrijdagavond 5 februari tussen 18:00 en 19:00 uur wekelijks te horen op GoodLIFE Radio. Meer informatie via de website van de online radiozender.

