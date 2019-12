Groot Nieuws Radio van start met 9e editie Top 1008

Groot Nieuws Radio zendt tot en met oudejaarsdag de Top 1008 uit. Het is alweer de 9e editie van de lijst.

Gestemd

Luisteraars hebben in de maand november hun favoriete christelijke nummers ingestuurd. “De lijst is vandaag van start gegaan aan het eind van een bijzonder en bewogen muzikaal jaar.“, aldus de radiozender. Zo was 2019 het jaar van de doorbraak van de Amerikaanse zangeres Lauren Daigle. Ook presenteerde Groot Nieuws Radio in het afgelopen jaar het concert van Elevation Worship.

Kinga Bán

In 2019 namen we afscheid van zangeres Kinga Bán. In mei overleed de voormalig Sela-zangeres op 37-jarige leeftijd. In de laatste vijf edities van de Top 1008 stond het door haar gezongen lied ‘Ik zal er zijn’ op nummer 1. Ook dit jaar is haar muziek goed vertegenwoordigd in de lijst.

Elke werkdag

De Top 1008 is elke werkdag tussen 06:00 en 19:00 uur te horen bij Groot Nieuws Radio. De finale van de lijst is op oudejaarsdag, dinsdag 31 december. Tussen 16:00 en 19:00 uur is de ontknoping van de lijst te horen bij het christelijke radiostation.

Top 1008

De lijst (met uitzondering van de top 30) is te vinden op de website van Groot Nieuws Radio.

Luisteren

Groot Nieuws Radio is te beluisteren in heel Nederland via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Sinds enige tijd is de radiozender ook te beluisteren via het digitale radiopakket van Ziggo op kanaal 860.

