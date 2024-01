Tot en met 26 januari staat radiozender Radio 10 in het teken van de Guilty Pleasure Top 1000.

Gekozen door de luisteraars

De Guilty Pleasure Top 1000 vertegenwoordigt de meest favoriete guilty pleasures van luisteraars van de radiozender. ABBA, Spice Girls, Anita Meyer en André Hazes; ze komen allemaal voorbij. De lijst gaat vandaag, vrijdag 19 januari, om 12:00 uur van start en is mee te zingen tot en met vrijdag 26 januari.

Neil Diamond met ‘Sweet Caroline’ op nummer 1

Neil Diamond scoort met ‘Sweet Caroline’ de eerste plaats in de lijst – en dat is niet onterecht, vindt ook Radio 10 dj Jeroen Nieuwenhuize: “Typisch zo’n guilty pleasure die je niet alleen meelalt in de kroeg, maar ook gewoon tijdens je werk of in de auto. Er staan heel wat parels in de lijst, maar ‘Sweet Caroline’ is met recht een diamant én een van de meest aangevraagde hits bij Radio 10.” De gehele lijst vind je hier.

Luisteren

De lijst gaat vandaag, vrijdag 19 januari, om 12.00 uur van start en is tot en met vrijdag 26 januari te beluisteren op Radio 10. Luisteren kan via FM, DAB+, digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.