Ziggo geeft steeds meer zenders door in HD-kwaliteit. Ook het gratis digitale basispakket is onlangs voorzien van meer HD-aanbod.

Zonder smartcard

Ziggo biedt een groot aan radio- en televisiezenders aan waarvoor het niet nodig is om een smartcard te gebruiken onder de pakketnaam Kabel TV. Deze zenders zijn ongecodeerd te ontvangen via bijvoorbeeld een televisie met coax-aansluiting of de digitale radio-ontvanger.

Aanbod

Het aanbod HD-zenders dat ongecodeerd of Free to Cable werd uitgezonden was echter gering. Naast NPO 1, NPO 2, NPO 3, BBC One, BBC Two, de regionale televisiezenders en Ziggo Sport werden de meeste zenders alleen in standaard/SD-kwaliteit uitgezonden.

Meer HD

Daar lijkt sinds kort verandering in te zijn gekomen. Sinds deze week zijn ook de televisiezenders

FOX, Comedy Central, Spike, Discovery, National Geographic Channel, Eurosport 1, TLC, MTV HD, Disney Channel, Nickelodeon, VRT één, VRT Canvas, ARD en ZDF in HD-kwaliteit te kijken via het pakket Kabel TV.

Niet alles in HD

Voor het kijken naar bijvoorbeeld RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, Veronica en NET5 in HD-kwaliteit is voorlopig nog wel een smartcard noodzakelijk.