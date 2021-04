Herdenkingsdienst prins Philip te zien op NPO 1 en BBC One

De herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip wordt zaterdag 17 april rechtstreeks uitgezonden door de NOS op NPO 1. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de dienst op de BBC.

De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd in Windsor Castle. De uitvaart wordt gehouden in St. George’s Chapel, op Windsor Castle.

NPO 1

De uitzending begint om 15.30 uur op NPO1 en duurt tot circa 17.00 uur en wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom. Zij spreekt in de studio met oud-correspondent Suse van Kleef; Tim de Wit doet verslag vanuit Windsor. De ceremonie is ook te volgen via de livestream op nos.nl en in de nos-app. Met online bijdragen van Arjen van der Horst en Tim de Wit vanuit Windsor.

NPO Radio 1

De luisteraars op NPO Radio 1 worden vanaf 15.30 uur op de hoogte gehouden in de lopende programmering. Met na 16.00 uur gasten in de studio. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

BBC

De dienst is ook te volgen via de Britse publieke omroep BBC. BBC One staat bijna de gehele dag in het teken van de herdenkingsdienst van prins Philip. Meer informatie op de website van de BBC.