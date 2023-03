Vandaag, vrijdag 10 maart, is het het grootste meezingconcert van Nederland: ‘Holland Zingt Hazes 2023’ live te zien bij Videoland. Videoland abonnees kunnen om 20.30 uur exclusief genieten van een speciale live stream bij de nummer één lokale streamingsdienst van Nederland.

11e editie

Het is de elfde keer dat Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome Amsterdam wordt georganiseerd. In 2013 was het de eerste keer dat het meezingfeest werd gehouden. De jaarlijks terugkerende concertreeks is de plek waar jong en oud kan genieten van de hits van André Hazes, gezongen door de beste artiesten. Met natuurlijk de langverwachte terugkeer van André Hazes. Maar ook OG3NE, Kris Kross Amsterdam, Karsu, Jeroen van der Boom, Waylon, Gerard Joling, Jamai, Samantha Steenwijk en John de Bever zullen dit jaar het grote podium van de Ziggo Dome beklimmen. Holland Zingt Hazes bezorgt al jarenlang honderdduizenden bezoekers een onvergetelijke avond.

‘Holland Zingt Hazes 2023’, geproduceerd door MediaLane Live, is op 10 maart om 20.30 uur exclusief te zien bij Videoland.