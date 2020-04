House Top 1000 weer te horen via WILD FM en Deep Radio

Tijdens het Paasweekeinde is traditiegetrouw de House Top 1000 weer te beluisteren. Dit jaar zenden WILD FM en Deep Radio de lijst der lijsten uit.

10e editie

Het is al weer de tiende editie van de lijst met de beste 1000 houseplaten ooit gemaakt. “Om het tienjarig bestaan van de House Top 1000 goed te vieren wilden de zenders WildFM en Deep Radio groot uitpakken. Gezien de huidige situatie wordt deze editie flink soberder dan je van een jubileum had mogen verwachten, maar de situatie is zoals hij is en veiligheid staat voorop.“, aldus Frank Schildkamp van WILD FM. “Toch zien de programmamakers de House Top 1000 -juist nu- als een goede aanleiding om de luisteraars een vol Paasweekend te vermaken en mee te nemen in een 83 uur durende marathonuitzending.“.

“Better Off Alone”

De nieuwe situatie zorgde er wel voor dat het thema van dit jaar makkelijk kiezen was: Deze editie van de House Top 1000 heeft als thema ‘Better Off Alone’

DJ’s

Naast de presentatie van bekende House Top 1000-stemmen zoals Peter van Leeuwen, Erwin van der Bliek en Jurgen Rijkers doen ook dit jaar weer veel gastpresentatoren mee. Zo schuiven, met gepaste afstand, onder andere Mark van Dale, Lucien Foort, Wessel van Diepen, Eric van Kleef en Giel Beelen aan.

Luisteren

De lijst der lijsten begint Goede Vrijdag, vrijdag 10 april, om 10.00 uur. De nummer 1 van de lijst zal maandagavond rond 21.00 uur te horen zijn.

WILD FM is te beluisteren in Noord-Holland en Almere via de FM, in de gehele Randstad via DAB+ (kanaal 8A) en wereldwijd via Internet. Deep Radio is wereldwijd te beluisteren via Internet.

Meer informatie via de Facebook-pagina van de House Top 1000.

