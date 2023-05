Op 12 mei, Dag van de Zorg, worden onze twee miljoen zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Een deel van het evenement is live te volgen via Ziggo TV.

Ik Heb Je Hart Nodig

Tijdens het evenement ‘Ik Heb Je Hart Nodig’ wordt een mix gebracht van live muziek en eerder opgenomen persoonlijke portretten van zorgmedewerkers met ontroerende, krachtige en integere verhalen. Speciaal voor deze dag schreef Speelman & Speelman het lied ‘Op Handen’. Dit anthem is de muzikale rode draad waarmee een ode wordt gebracht aan al deze helpende handen. De verdere line-up bestaat uit o.a. Roel van Velzen, Rilan and the Bombardiers en Thomas Heikoop met zijn nederpop band Driewieler.

Ziggo TV

De uitzending is vrijdag 12 mei te zien van 20:00 tot 22:30 uur live op Ziggo TV, kanaal 13 en via Ziggo GO. Meer informatie via deze website.

Video: