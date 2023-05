Zondag 28 mei wordt de 107e editie van de Indianapolis 500 (Indy 500) verreden. De race is live te volgen via Ziggo Sport.

Indy 500

De Indianapolis 500, vaak kortweg Indy 500 genoemd, is de belangrijkste autorace van het jaar in de Verenigde Staten. De race wordt dit jaar voor de 107e keer verreden op de Indianapolis Motor Speedway. De Nederlander Arie Luyendyk heeft de Indianapolis 500 twee keer gewonnen, in 1990 en 1997. Dit jaar staat de Nederlander Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout op de 2e plek van het startveld.

Ziggo Sport

Ziggo Sport zendt zondag de Indy 500 live uit. Op de sportzender is vanaf 18.00 uur een voorbeschouwing te zien in Race Café XXL. Vervolgens zal vanaf circa 18:30 uur de race worden uitgezonden via Ziggo Sport en Ziggo Sport Racing. Na afloop is er een uitgebreide nabeschouwing te zien op de sportzender.

