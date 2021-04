IndyCar ook komend seizoen te zien op Ziggo Sport

De races uit de IndyCar-competitie zijn ook komend seizoen te zien bij sportzender Ziggo Sport. De organisatie achter de racecompetitie heeft bekend gemaakt het contract met Ziggo Sport te hebben verlengd.

IndyCar

De NTT IndyCar Series, zoals de racecompetitie officieel heet, is een Amerikaans georiënteerde formuleracingklasse die in 1994 is ontstaan nadat de eigenaars van de Indianapolis Motor Speedway voor een afsplitsing zorgden van de Champ Car. De IndyCar wordt wel eens de Amerikaanse Formule 1 genoemd. Volgende week wordt de eerste race van het seizoen gereden: De Grand Prix van Alabama staat dan op het programma op Barber Motorsports Park. Op 30 mei staat de prestigieuze Indy 500 op het programma.

Nederlander

De Nederlandse coureur Rinus van Kalmthout (Rinus VeeKay in Amerika) rijdt sinds 2020 voor het Ed Carpenter Racing team in de Indycar series. Van Kalmthout zal ook komend seizoen weer van de partij zijn.

Ziggo Sport

Ook komend seizoen zijn de races van de IndyCar-competitie weer te zien bij Ziggo Sport. Een aantal races zullen te zien zijn via het kanaal Ziggo Sport, dat zonder meerkosten te zien is voor Ziggo-abonnees op kanaal 14. Alle races zijn sowieso te zien via het kanaal Ziggo Sport Racing dat onderdeel uitmaakt van het Ziggo Sport Totaal-pakket. Dit pakket is bij vrijwel alle aanbieders van digitale televisie af te nemen.

Meer informatie bij Ziggo Sport.