Aanbieder Odido voert per januari 2024 een inflatiecorrectie door. Hierdoor gaan de maandkosten van veel bestaande abonnementen omhoog.

Inflatiecorrectie

Odido voert per januari 2024 een inflatiecorrectie door van 5,7 procent. “Ieder jaar stijgen de prijzen in Nederland. Dit heet prijsinflatie. Deze prijsinflatie heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij elk jaar de vaste maandkosten van de meeste abonnementen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)“, aldus de aanbieder. Klanten worden onder andere via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de inflatiecorrectie.

Nieuwe abonnementen

Contracten die op of na 1 oktober 2023 zijn afgesloten of verlengd, zullen pas volgend jaar gecorrigeerd worden met het dan geldende inflatiepercentage.

Opzeggen

Het is niet mogelijk om je abonnement vanwege deze inflatiecorrectie – voor het einde van de contracttermijn – op te zeggen. “De inflatiecorrectie is onderdeel van je contract en staat vermeld in de Algemene voorwaarden van Odido. Je bent dus hieraan gebonden“, aldus de aanbieder.

