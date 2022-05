In de eerste drie maanden van dit jaar investeerden adverteerders 41,7 miljoen euro in audioreclame, 15,7% meer dan vorig jaar. Audify publiceert vandaag de netto radioreclame-omzet van het eerste kwartaal van 2022.

Explosieve groei digitale audioreclame

Digitale audioreclame groeit wederom met 90% relatief het meest, van 1,46 naar 2,77 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de audio-omzet – 37 miljoen euro – gaat naar broadcast radiospotreclame, dat is maar liefst 5 miljoen (+14,7%) meer ten opzichte van 2021. Adverteerders hebben in deze periode minder gebruik gemaakt van non-spotreclame, deze investeringen komen uit op 1,88 miljoen euro.

“Meer groeikansen”

“We zien dat de toename in investeringen in audioreclame verder doorzet. Digitale audioreclame blijft fors groeien. En dat is logisch, gezien het aanbod en de consumptie ervan. Doordat de digitale audio nu ook transparant gemeten wordt, erkennen de adverteerders de logische inzet hiervan. We zien nog veel meer groeikansen voor adverteerders“, aldus Liedewij Hentenaar, directeur Audify.