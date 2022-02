De audioreclamebestedingen in 2021 bedragen 209,5 miljoen euro, een stijging van 23,4% ten opzichte van 2020. Dit bericht Audify op haar website.

Corona

De audioreclamemarkt is de pandemiegevolgen van 2020 volledig te boven, de bestedingen zijn zelfs hoger dan het voorgaande recordjaar 2019. Adverteerders investeren meer in alle audiovormen: spot, branded content en digitale audio.

Groei digitale audioreclame

Vooral digitale audioreclame groeit hard, maar liefst meer dan een verdubbeling, van 3,3 naar 7,8 miljoen euro. De broadcast radioreclame stijgt met 21% en komt uit op 188,6 miljoen euro (156 miljoen euro in 2020). Met 13 miljoen euro is de non-spotreclame 25% hoger dan in 2020 en op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

Op maandag 7 maart publiceert Audify het Audiojaarrapport 2021 met alle inzichten in de radio-investeringen, luistercijfers en ontwikkelingen van de audiomarkt.