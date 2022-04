Tot en met vrijdag 22 april worden in Den Haag de Invictus Games gehouden. Het evenement is te volgen via televisie en Internet.

Twee jaar uitstel

Twee jaar later dan de bedoeling was, beginnen vandaag, 16 april in Den Haag de Invictus Games. De Invictus Games zijn bedacht door de Britse prins Harry en bedoeld voor voor militairen of veteranen die in het leger lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt.

Zuiderpark

De vijfde editie van de Invictus Games zou eigenlijk in 2020 worden gehouden, maar werd als gevolg van de coronacrisis twee keer uitgesteld. Bijna alle wedstrijden vinden plaats in het Haagse Zuiderpark, waar meer dan 500 deelnemers uit twintig landen het tegen elkaar opnemen. In tegenstelling tot de Paralympische Spelen draait het niet alleen maar om de medailles, maar ook om het stimuleren van herstel door sport en ontmoetingen met lotgenoten en familie.

Openingsceremonie

De openingsceremonie van het evenement vindt zaterdagavond om 18.30 uur plaats in het speciaal opgebouwde sportdorp. De Haagse band DI-RECT speelt tijdens die ceremonie hun grootste hits. Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zijn allebei aanwezig, evenals Prinses Margriet en haar zoon Pieter-Christiaan, die net als Harry veteraan is. De openingsceremonie van de Invictus Games is live te zien op NPO 1 op zaterdag 19 april om 19.00 uur. Ook de regionale omroep TV West zendt de openingsceremonie live uit.

NOS

De NOS doet dagelijks verslag van het evenement in een programma dat wordt uitgezonden na Nieuwsuur. De presentatie is in handen van Saïda Maggé. De vaste commentator is Marc van de Kuilen, die op missie in Aghanistan twee benen verloor en zelf oud-deelnemer is aan de Invictus Games. In de uitzendingen zijn impressies te zien van de sport van de dag, maar ook van ontmoetingen van veteranen onderling. Verder zijn er reportages over de achtergronden van de deelnemers, hun familie en hun ervaringen als militair en atleet. De uitzendtijden vind je hier.

Internet

Via de website van het evenement worden dagelijks updates geplaatst over de verrichtingen van de sporters. Meer informatie vind je hier.