Ziggo Sport verlengt de bestaande samenwerking met Lega Serie A met vijf jaar. Hiermee legt de sportzender de exclusieve uitzendrechten voor de Italiaanse competitie tot en met 2029 vast. Naast Serie A legt Ziggo Sport ook de uitzendrechten voor Coppa Italia en Supercoppa Italiana voor een periode van 5 jaar vast.

“Onmisbare onderdelen”

“Serie A, Coppa Italia en Supercoppa Italiana zijn onmisbare onderdelen in het uitgebreide top voetbalaanbod van Ziggo Sport“, aldus Marcel Beerthuizen, Director Ziggo Sport. “Naast onder andere de Spaanse LaLiga en de Belgische Pro League is Serie A nog een belangrijke Europese competitie die ook de komende jaren exclusief bij Ziggo Sport te zien is. Hiermee laten we nogmaals zien dat wij de ‘Home of European Football’ zijn, waar kijkers en volgers ook de komende vijf jaar kunnen genieten van onder andere Juventus, AS Roma, Napoli, AC Milan en Internationale in de sterke Italiaanse competitie.”

Waar te zien?

De wedstrijden van de Italiaanse Serie A zijn wekelijks te volgen via kanaal 14, de gratis sportzender voor alle Ziggo-klanten, via Ziggo GO en op Ziggo Sport Totaal. Kijkers en volgers kunnen ook de komende periode de grootste Serie A-ambassadeurs (en oud-AC Milan) spelers Marco van Basten en Ruud Gullit zien als analist. Emile Schelvis is commentator bij de Italiaanse wedstrijden.