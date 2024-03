Op Radio 10 is vanaf vandaag, maandag 18 maart, twee weken lang de 80’s Top 1500 te horen.

Nieuwe nummer 1

Van Michael Jackson tot Tina Turner, George Michael, Doe Maar en Madonna: de grootste hits uit de jaren 80 hoor je vanaf maandag 18 maart in de 80’s Top 1500 op Radio 10. De lijst heeft dit jaar een nieuwe nummer één en dat betekent dat A-Ha met Take On Me niet meer op de hoogste positie staat.

Luisteren

De lijst, met uitzondering van de top 10, is te vinden op de website van de radiozender. Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.